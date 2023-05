Cabral torna titolare: col Basilea è sfida al passato

La sfida di giovedì tra Fiorentina e Basilea sarà, inevitabilmente, anche quella tra Arthur Cabral e il suo passato. E proprio su questo tema si concentra il Corriere Fiorentino. Per il brasiliano - si legge - sarà una partita speciale, nelle quale gli torneranno in mente tutti i bei momenti vissuti in Svizzera dove, con la maglia rossoblu, ha segnato 65 reti in 106 partite, per una media di un gol ogni 124,53’. Un rendimento migliore rispetto a quello tenuto in viola (17 reti in 59 partite, una ogni 177,4’), anche se il confronto si fa meno impietoso prendendo in considerazione soltanto questa stagione, nella quale Cabral ha realizzato 15 gol, per una media di uno ogni 143,53’. Ad essere rimasto sostanzialmente identico invece, è il feeling del brasiliano con la Conference League. Quando nel gennaio del 2022 si trasferì in viola infatti, Arthur sedeva sul trono del capocannoniere di quella competizione, con 5 reti in 6 partite: una ogni 98,4’. Con la maglia della Fiorentina ha invece realizzato 6 centri in 11 presenze, e la media è addirittura di un gol ogni 81,3’.