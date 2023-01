Cabral suscita interesse: non solo la Cremonese, si muove un altro club di A

Cabral non è in vendita, ma in Serie A qualcuno sembrerebbe molto interessato all'attaccante brasiliano: il club

La Nazione si sofferma sulle manovre di mercato della Fiorentina. Sul fronte attacco, non si pensa solo all'acquisto di una nuova punta, ma anche a qualche possibile cessione. Infatti, nelle ultime ore sta aumentando l'interesse da parte di un club di A per Cabral. Si tratta dell'Udinese, che sembrerebbe interessata al giocatore. Rimane defilata la Cremonese che però non molla la presa. Una sua cessione non sembra rientrare nei piani viola, ma nel marcato mai dire mai.