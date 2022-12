Cabral soffre di mal di gol, c’è Jovic in aiuto. Col Monaco finisce in parità

Delle 21 reti segnate dalla Fiorentina nelle amichevoli di dicembre, nessuna è ancora stata firmata da Arthur Cabral. Pali, gol regolari annullati, miracoli dei portieri ma anche errori clamorosi come quello di ieri, quando il centravanti brasiliano ha sparato fuori da ottima posizione. E così, scrive La Gazzetta dello Sport, con il Monaco finisce 1-1, con la Fiorentina che domina per i primi 20 minuti andando in vantaggio con Ranieri e mettendo in mostra Bianco. Con il passare dei minuti i viola hanno ceduto il possesso palla ai monegaschi, con il pareggio meritato di Boadu dopo uno schema da calcio di punizione.