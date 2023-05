Cabral si allena e si scalda per giovedì. Intanto il Franchi attende Jovic

Nessuno può dare segni di cedimento, soprattutto ora che ci giocheremo tantissimo». Messaggio inviato. A tutti ed in particolar modo a quelli un po’ più freschi, che adesso sono chiamati a fare la differenza. Luka Jovic è uno di questi. Nelle ultime ore è stato protagonista più per il ‘giallo social’ che per le sue prestazioni in campo. Oggi sarà al centro dell’attacco, mentre Cabral continuerà ad allenarsi e giocherà giovedì. Dal serbo Italiano si attende uno squillo di quelli pesanti. Il gol gli manca da oltre due mesi (4 marzo contro il Milan). Lo aspettano a gloria anche i circa 27.000 tifosi che oggi saranno al Franchi. Lo sottolinea la Nazione.