Cabral segna al ritmo di Osimhen. E ora sogna… il Brasile

Sulle pagine dell'edizione odierna de Il Tirreno troviamo un focus su Arthur Cabral. L'attaccate sembra aver finalmente raggiunto il top della condizione, che unita a un'intesa importante con i compagni lo sta facendo volare. Tanto che il suo rendimento - si legge - è al pari di un certo Osimhen. Il bomber del Napoli, dal 12 febbraio a ora ha segnato le stesse reti dell'ex Basilea (3). Entrambi hanno trafitto Empoli e Cremonese e ora per il brasiliano anche il periodo peggiore sembra solo un lontano ricordo. La Fiorentina lo pagò 14 milioni dal club svizzero e lo scorso anno ha pagato lo scotto da debuttante, ma il dualismo con Jovic ha finito per stimolarlo al meglio. Con la rete di Cremona, sono ora sei nelle ultime sei partite e nel 2023 soltanto Osimhen e Lautaro Martinez hanno fatto meglio (con 11 e 9). Cabral è già in doppia cifra con 11 reti in 32 partite e già vuole mettere nel mirino il Sivasspor e il Lecce prima della sosta.