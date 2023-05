Cabral scalpita per Basilea. Il brasiliano si allena anche nel giorno libero

La voglia è tutta qui: Cabral vuole cercare di esserci a tutti i costi per la partita di ritorno contro il suo ex Basilea. Come riferisce il Corriere Dello Sport oggi in edicola, il brasiliano ha rinunciato al giorno libero allenandosi per recuperare il massimo della forma. Ieri l'attaccante era al centro sportivo (in accordo con lo staff) per provare a dare il massimo in Conference League. Un segnale importante per il giocatore, che sta tenendo col fiato sospeso la Fiorentina e i suoi tifosi.