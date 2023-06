Cabral o Jovic, chi resta? L’aspetto “fiscale” pende dalla parte del serbo

Potrebbero non essere solo i numeri sotto porta (ottimi in Conference, molto meno in campionato) a decidere chi tra Cabral e Jovic resterà ancora con la maglia della Fiorentina. L'edizione fiorentina di Repubblica sposta la questione sull'aspetto legato alla tassazione, molto favorevole qualora il serbo restasse un altro anno in viola. Il club di viale Fanti infatti - liberandosi quest'estate del numero 7 - perderebbe tutti i benefici fiscali legati al decreto crescita che hanno favorito la riuscita dell'operazione non più tardi di un anno fa.