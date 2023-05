Cabral, ne serve almeno un altro! Lui sa cosa aspetta la Fiorentina

Chi poteva sbloccarla se non Arthur Cabral, il centravanti della Fiorentina, il giocatore più atteso contro la sua ex squadra che lo aveva lanciato proprio in Conference League? Mai veramente spento anche quando non ha segnato nel recentissimo passato, era andato in gol il 17 aprile su rigore contro l'Atalanta e prima ancora su azione nell'andata dei quarti di finale contro il Lech Poznan. Un mese, quasi, di astinenza, che però non ha pesato. E ora il capocannoniere della coppa in solitaria è lui. Ieri sera, scrive il Corriere Fiorentino, Cabral non ha toccato troppi palloni, ma quello giusto l'ha girato a rete di desta sulla torre di Quarta. Ne ha avuto un altro al 75', ma lo ha sparato in curva, era difficile. Non ha esultato per rispetto dei suoi vecchi tifosi, e ora sa cosa attende la Fiorentina nella gara di ritorno, nel catino svizzero. Proverà a ripetersi.