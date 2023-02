Cabral-Jovic, un bel testa a testa: con il Milan la scelta della verità

Il Corriere Fiorentino si sofferma sul ballottaggio continuo tra Jovic e Cabral. Adesso Italiano si trova in una situazione piacevole, ma allo stesso tempo complicata per un allenatore. Scegliere fra due attaccanti in forma non è mai semplice. I due se la stanno giocando proprio testa a testa, appaiati a 10 gol segnati in questa stagione tra le varie competizioni. Jovic è l’uomo delle coppe (il serbo vanta già 6 centri in Conference League, due dei quali nell’andata del playoff col Braga), Cabral il miglior marcatore della Fiorentina in campionato (5 centri). Contro il Milan ci sarà la scelta della verità, chi affronterà la gara dal primo minuto avrà tanta fiducia da parte di Italiano.