Cabral inizia il 2023 con la corona: adesso bisogna cancellare il passato

Cabral non poteva iniziare meglio il 2023. Adesso serve continuità e poi la Fiorentina potrà riscoprire un nuovo attaccante

La Nazione si sofferma sull'uomo del momento Arthur Cabral. Il brasiliano ha iniziato il 2023 nei migliori dei modi. Un gol bellissimo che va a cancellare critiche e pressioni. I numeri in viola piangono: 7 gol in 36 partite, ma adesso la situazione può cambiare. La sua prodezza non ha portato i tre punti, ma può regalare alla Fiorentina un nuovo centravanti. Serve convinzione e poi Cabral può davvero spiegare il perchè del suo acquisto nello scorso gennaio.