Cabral, incubo con il Benfica. E da quando gioca Igor, il Brighton non vince più

La Nazione si sofferma su due ex: Arthur Cabral e Igor. Quello che ha trovato più spazio è senz’altro Cabral nel Benfica, ma gol pochini. Giusto un paio nelle coppe nazionali e zero in campionato. In Champions League gli sono rimaste le briciole a livello di minutaggio ma tutta la squadra ha fatto male. Ceduto per 20 milioni più 5 di bonus, tutti pensavano che in Portogallo potesse fare molto meglio rispetto all’Italia. Ad oggi così non è stato. Come le aspettative non le ha mantenute il suo grande amico Igor, di fatto una riserva al Brighton per buona parte della stagione. Ha cominciato ad avere continuità nell’ultimo periodo, ma si porta dietro una coincidenza spiacevole: da quando ha iniziato a essere coinvolto la squadra di De Zerbi non ha più vinto in Premier League.