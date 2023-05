Cabral imprescindibile per Italiano. A Basilea prova da leader per il brasiliano

Il bomber brasiliano è chiamato ad una prova di spessore in quello che per anni è stato il suo stadio e contro la squadra che lo ha lanciato

Cabral è uno degli elementi imprescindibili della formazione titolare di Vincenzo Italiano. L'ariete brasiliana tornerà oggi nello stadio che lo ha consacrato in Europa per guidare i compagni nelle tensioni del St. Jakob Park, che lui conosce come le sue tasche. Arthur deve prendersi la Fiorentina sulle spalle, vestendo i panni del leader della squadra viola.