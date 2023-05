Cabral e Jovic osservano Lautaro dal basso: avere un campione si vede e si sente

La Fiorentina non riesce a trovare la continuità dei suoi bomber e Jovic, così come Cabral, rimangono un po' troppo spesso a guardare. Avere un campione in squadra si vede e si sente

Il Corriere Fiorentino si è soffermato sul tema attaccanti. La Fiorentina non riesce a trovare la continuità dei suoi bomber e Jovic, così come Cabral, rimangono un po' troppo spesso a guardare. Avere un campione in squadra si vede e si sente. Basta pensare che Lautaro Martinez ha segnato 27 gol, quasi quelli messi a segno dal serbo e dal brasiliano insieme. Non serve aggiungere altro e adesso serve la bravura dei dirigenti per ovviare a questa differenza di qualità e aggiungere peso all'attacco della Fiorentina.