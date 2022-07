Cabral e Jovic, duello alla meno: cosa non va in attacco

Il Corriere dello Sport si concentra brevemente su Cabral e Jovic, le punte centrali della Fiorentina. Entrambi hanno dimostrato di non essere ancora al 100%, dato che il serbo appare in ritardo di condizione ("va riattivato", dice Italiano), mentre il brasiliano, come Ikoné, mostra sempre qualche carenza realizzativa sotto porta. Lo staff della Fiorentina sta pensando a come porre rimedio a queste diverse problematiche.