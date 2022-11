Cabral e Gonzalez, la Fiorentina riflette sul loro futuro in vista di gennaio

Come sempre nel calciomercato la parte più difficile per una società è sempre quella relativa alle cessioni. In casa viola, guardando alla sessione di gennaio, l’elenco dei possibili partenti per ragioni e strade differenti è importante. Non si può non cominciare da Nico Gonzalez che, per quanto successo a cavallo tra ottobre e novembre, è tra gli possibili candidati a lasciare Firenze.