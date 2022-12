Cabral, due squadre italiane sondano il terreno: ipotesi prestito

Qualcosa si muove anche per Cabral. Due squadre italiane hanno sondato il terreno per un possibile prestito con diritto di riscatto

La Nazione si sofferma pure sul futuro di Cabral. Il brasiliano potrebbe lasciare Firenze, per cercare continuità altrove. Sampdoria e Cremonese avrebbero sondato il terreno per cercare di convincere società e giocatore. L'ipotesi del trasferimento si basa su un prestito con diritto di riscatto non obbligatorio.