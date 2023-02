Cabral, dopotutto non c’è male: il brasiliano inizia a convincere

Il Corriere Fiorentino si sofferma su Arthur Cabral. Il brasiliano, dopo la doppietta di Braga e il gol all'Empoli, sembra iniziare a convincere tutti. 18 presenze, ma per un totale di soli 688’ giocati e (appunto) 4 gol. Uno ogni 172’ mentre Jovic (3 gol in 1102’) ne segna uno ogni 367,33. Contando tutte le competizioni invece, il serbo sale ad una rete ogni 167,8’, mentre Cabral ad una ogni 130’. Questi sono i numeri e visto la situazione dell'attacco viola andrebbero presi in considerazione.