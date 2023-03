Cabral, dal possibile addio al valore in salita: il peggio è passato

La Nazione si sofferma su Arthur Cabral e sui sul suo percorso qui alla Fiorentina. Il brasiliano sta uscendo dal quel periodo buio che durava da più di un anno. Arrivato a gennaio dell'anno scorso, l'ex Basilea ha subito riscontrato delle difficoltà. Tanto che, i 16 milioni più bonus usati dalla Fiorentina per lui, sono subito calati ai 13. Ma le cose stanno cambiando. Adesso Cabral sembra essersi ripreso e in campo sta mostrando tutte le sue qualità. Vero, a gennaio Cremonese e Sampdoria avevano chiesto informazioni, ma la società non ha mai preso in considerazione la possibilità di un suo addio. Adesso ha tutto il tempo per scrivere a suon di gol la sua storia alla Fiorentina.