Cabral corteggiato: piace in Italia, ma la destinazione dipende dal contratto

Il sostituto di Cabral potrebbe essere Retegui per il quale la Fiorentina è in vantaggio su qualsiasi altra concorrente

La Nazione si concentra su Arthur Cabral. Il brasiliano ha mercato e lo ha anche in Italia e questo può favorire il lavoro dei dirigenti della Fiorentina. L’interesse della Salernitana parte da lontano, ma non è da escludere che alla porta viola bussi anche qualche club di prima fascia alla ricerca di una punta per completare il reparto. Cabral? Probabilmente preferirà e preferirebbe giocarsi una nuova chance a Firenze, ma ha la consapevolezza che con l’arrivo di un nuovo centravanti i suoi margini di impiego si ridurranno sensibilmente. La soluzione definitiva può offrirla il mercato. Così: Cabral lascia Firenze in prestito, con la possibilità di essere acquistato da chi lo metterà sotto contratto a luglio, alla fine della stagione. In caso contrario, Re Artù, fra dodici mesi sarà di nuovo alla Fiorentina.