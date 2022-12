Da Basilea: «Cabral, che peso l’eredità di Vlahovic, ma vale i 15 milioni»

«Seguivo Cabral da tempo, al punto da andare spesso in Brasile per studiarlo dal vivo. Alla fine capii che era il centravanti giusto per noi» - racconta Zbinden. Fu colpito in particolare dalla postura elegante che lo portava a svariare su tutto il fronte d’attacco. Perché Arthur - prosegue - è una punta che fiuta il gol: sa essere al posto giusto al momento giusto. Il dirigente svizzero individua la causa delle sue difficoltà nella concorrenza con Jovic, visto che a Basilea non aveva un’altra punta che gli metteva così tanto fiato sul collo. E soprattutto il fatto che lo abbia preceduto Vlahovic, in grado di segnare almeno un gol a partita: un paragone non utile. Un parallelo pesante lo fa lo stesso Zbinden citando un calciatore che ha vestito entrambe le maglie: «spero possa ripetere il percorso di Momo Salah, che dopo l’esperienza al Basilea e alla Fiorentina è diventato uno dei migliori attaccanti al mondo». La chiosa con una risposta sulla valutazione del brasiliano: 15 milioni pagati dalla Fiorentina? «Vale ogni singolo centesimo».