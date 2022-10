Cabral, bocciato! E quei 15 milioni spesi a gennaio…

Bocciature su bocciature per Cabral. Il brasiliano è finito ai margine della Fiorentina e per adesso, Italiano ha fatto la sua scelta

Italiano ha scelto Jovic e si vede. Il serbo è il vero centravanti viola e questo comporta la bocciatura di Arthur Cabral. Come riportato dal Corriere dello Sport, il brasiliano ha visto l’ultima volta la maglia da titolare il 15 settembre a Istanbul. Dopo la sosta, ha giocato solo 7 minuti nelle ultime quattro gare. I 15 milioni spesi, hanno portato solo tre gol. Troppo poco e all'orizzonte non si vede la luce per il brasiliano.