Cabral ancora a secco, lecito preccuparsi?

Nel pareggio nella gara di ieri tra Fiorentina e Monaco ci sono stati diversi spunti. Una prova viola fatta di luci e ombre, come sottolinea il Corriere Dello Sport. A destare le maggiori preoccupazioni è il reparto delle punte. Cabral è sicuramente migliorato nella forma fisica, ma i suoi problemi sembrano essere psicologici. Il brasiliano secondo il quotidiano, non è sereno. Lo si è visto all'ora di gioco quando si mangia il gol del 2-1. Salgono a 301 i suoi minuti in amichevole senza gol. Anche Jovic non ha brillato, ma il serbo è appena rientrato dalle vacanze. Il piatto dei gol segnati dalle punte in amichevole piange, il solo Kouamè in Romania ha segnato una rete.