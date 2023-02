Cabral a caccia della svolta: i suoi gol la medicina per la Fiorentina

La Fiorentina ha bisogno di svoltare in un campionato troppo scialbo per essere vero. Guardando infatti al percorso in Coppa Italia o in Conference viene quasi da sgranare gli occhi a osservare la posizione in classifica in Serie A. Il Corriere Dello Sport oggi in edicola individua nei gol di Cabral la possibile medicina per uscire dal momento. In Svizzera (viene dal Basilea) non si capacitano di come giochi così poco visto quanto saputo fare prima di approdare a Firenze, ma forse la soluzione è vicina.