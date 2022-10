Cabral, 5 minuti per sancire lo scivolamento: gennaio il tempo delle decisioni

Chissà cosa avrà pensato Arthur Cabral quando ha visto Jovic di nuovo titolare e poi alla fine del primo tempo ha capito che al posto del centravanti serbo sarebbe entrato Saponara e non lui, cui sarebbero poi toccati i cinque minuti finali. A gennaio 2022 il brasiliano era la risposta alla partenza di Vlahovic, oggi, sebbene nessuno lo possa confermare ufficialmente, è l'alternativa a Jovic e, a questo punto, anche a Kouamé. Le occasioni non mancano da qui alla sosta, però gennaio 2023 si avvicina e quello sarà il momento per stringersi la mano per andare avanti (come dice il contratto) oppure sedersi a un tavolo e parlare di altro. Lo scrive La Nazione.