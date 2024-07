Buon viaggio, Fiorentina! La squadra di Palladino è un vero cantiere

Inizia la nuova era Palladino in casa Fiorentina. Oggi comincia il ritiro e il mercato dovrà completare una rosa ancora piena di assenze

Buon viaggio, Fiorentina. Già, perché oggi – scena base e principale il Viola Park – si mette in moto la stagione. Avvio a scartamento ridotto, con il (consueto) primo atto ufficiale, ovvero le visite mediche, per poi accendere (con calma) i riflettori sul lavoro sul campo. Scartamenro ridotto, anche perché la Fiorentina 2024/2025 è oggettivamente un cantiere aperto. Anzi, apertissimo. E il primo a saperlo e in qualche modo sottoscrivere questa precisazione è ovviamente Raffaele Palladino, al debutto sulla poltrona che fu di Vincenzo Italiano e che nei prossimi giorni, meglio se nelle prossime ore, si aspetta che il mercato completi e rinforzi la rosa a sua disposizione. Il raduno-ritiro della Fiorentina vivrà così sulle due novità che hanno segnato fino ad oggi la ricostruzione della squadra viola (appunto la panchina di Palladino e l’innesto di Moise Kean, oggi visite mediche e firma del contratto) e l’attesa di quanto faranno sul fronte degli affari il dg Ferrari e il ds Pradè, insieme alla terza novità della nuova era viola, ovvero il ds Goretti. Buon viaggio, Fiorentina.