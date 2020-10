Brutta, triste e involuta: la Fiorentina non sa crescere

“Questa Fiorentina non sa crescere“. Titola così il Corriere dello Sport sul pareggio contro lo Spezia per 2-2. Ecco una parte dell’analisi:

Brutta, triste, involuta. Ecco la Fiorentina che si è fatta rimontare due gol dallo Spezia e ha rischiato di perdere una partita che, commettendo il suo primo e gravissimo errore, aveva pensato di aver risolto felicemente dopo appena tre minuti. La squadra di Iachini ha smesso subito di giocare, i due gol l’hanno spinta verso una partita da vivacchiare. Davanti ai suoi occhi era sdraiata una squadra così morbida, tenera e fragile che sarebbe bastato poco per chiudere il conto. Invece i viola hanno evitato la lotta, hanno cercato di addolcire ancora di più la sfida col controllo del pallone, ma il possesso era così lento, così grigio e così fine a sé stesso che ha avuto l’effetto opposto, ha incoraggiato lo Spezia, squadra votata al gioco anche se modesta sul piano tecnico. E con fatica, ma anche idee, con forza e organizzazione, la neopromossa è rientrata in partita sfruttando un errore di Caceres per poi, nella ripresa, mettere sotto i viola sul piano del gioco fino a raggiungere un meritato 2-2 con Farias.