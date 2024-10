Bruno: “Voglio la Fiorentina in Champions. Pongracic? Quante bischerate sento!”

Si parala di difesa e difensori e non poteva mancare il tema Marin Pongracic. Ma Bruno, come suo fare, difende anche le cause più difficili: "Non è l'ultimo arrivato, è un nazionale. Come Palladino sta patendo il salto di qualità". E la tanto discussa difesa a tre, dove la mettiamo? Ed ecco qui il vero Bruno: "Sono tutte bischerate. Se un giocatore sa giocare, gioca ovunque. Ma devo fare i complimenti alla Fiorentina. Che bella cosa vedere in campo Ranieri e Comuzzo, due giocatori del vivaio. Un bel segnale per Firenze e per il calcio italiano". Così per concludere, Pasquale Bruno confida di esser rimasto sorpreso parlando di un certo David De Gea: "Dopo un anno di inattività non mi sarei mai aspettato di vederlo a questo livello. De Gea si è dimostrato un fuoriclasse nel ritrovare la qualità".