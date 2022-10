Bruno: “Vlahovic? Sopravvalutato. L’affare l’ha fatto ACF”. E sugli Hearts…

Pasquale Bruno , ex giocatore viola, è stato intervistato da Tuttosport in vista del derby di Torino . L'ex difensore ha toccato vari temi, tra cui la stagione di Dusan Vlahovic , tutt'altro che esaltante: "Mi davano del pazzo, ma io l'ho sempre creduto. Vlahovic è un giocatore sopravvalutato. L'affare l'ha fatto la Fiorentina. Un buon giocatore, ma non vale lo stipendio che prende"

Bruno si è soffermato anche sui tifosi degli Hearts, sua ex squadra, accorsi numerosi a Firenze per il match contro la Fiorentina. L'ex giocatore esalta l'atteggiamento degli scozzesi, tanto da registrare il loro tifosi e mandarlo alla squadra come segno di incoraggiamento: "Un bellissimo modo per caricare la squadra. Adesso i giocatori sono viziati e per motivarli, l'allenatore va sempre in difficoltà"