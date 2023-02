Bruno su Fiorentina-Torino: “Partita da Premier League. Sfida alla pari”

Il doppio ex della partita: "Non credo che il Torino parta avvantaggiato"

Pasquale Bruno , doppio ex di Fiorentina-Torino, parla a La Stampa della gara di stasera valevole per i Quarti di finale di Coppa Italia. Queste le sue parole soprattutto in ottica granata: "Se la mentalità è quella mostrata contro le big il Torino può fare molto bene, dipende da quale versione vedremo stavolta. Ha una grande occasione, la sfrutti: è l'appuntamento più importante degli ultimi anni".

Fiorentina-Torino, sfida da Premier

L'ex difensore (soprannominato O' Animal) definisce quella di stasera "una partita in stile Premier League, cioè con tante occasioni all'interno di un bello spettacolo messo in campo da due allenatori di carattere che riescono a trasmettere le loro idee al gruppo". E poi aggiunge: "Non credo sia un vantaggio per il Toro aver vinto l'ultima sfida di campionato, la Fiorentina ha cambiato molto, è reduce da una buona prestazione contro la Lazio che ha ridato fiducia all'ambiente. E anche il Torino presenterà delle novità. Se la giocano, sono alla pari".