Bruno: “Hearts: cuore, passione e…birra. Attenta Fiorentina, non sarà facile”

Pasquale Bruno è il doppio ex della sfida di Conference LeagueHearts-Fiorentina. La Nazione lo ha intervistato per sapere un po' di ricordi ed emozioni legate al suo periodo in Scozia. Infatti, proprio Giovedì sarà allo stadio per assistere al match e non ha dubbi su come lo accoglieranno i suoi ex tifosi: "...lo slogan che useranno per salutarmi sarà: The Legend is back". Non per nulla, gli anni in Scozia sono considerati i migliori della sua carriera. Il Motivo? Lì il calcio non è tutto, non ci sono le pressioni che ci sono in Italia. Lì il calcio è anche birra, sottolinea l'ex viola.