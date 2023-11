Brekalo, Ikoné o Kouamè? Chiunque sia, dovrà darsi una mossa

Sfruttando il ritorno della curva Fiesole, la spinta dei (circa) 30mila attesi al Franchi, e sperando di ritrovare la versione migliore di giocatori chiave come Bonaventura e Nico Gonzalez. È a loro che Italiano chiede di caricarsi i compagni sulle spalle. Senza Beltran (ancora out dopo la botta rimediata con la Juventus) e quindi con Nzola chiamato per l’ennesima volta ad una reazione dopo un avvio di stagione tremendamente difficile. L’angolano, per forza di cose, avrà gli occhi addosso, anche perché per lui ci sarà la sfida nella sfida con Zirkzee, uno dei giovani migliori del campionato. Per il resto, i soliti dubbi. Uno in difesa (Ranieri o Milenkovic), uno in mezzo (per Mandragora si deciderà stamani) ed uno, come sempre, a sinistra. Brekalo, Ikoné o Kouame? Chiunque sia, dovrà darsi una mossa. Perché ci sono partite che non si possono sbagliare, e quella col Bologna è esattamente una di queste. Lo riporta il Corriere Fiorentino.