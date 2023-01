Brekalo-Fiorentina? La speranza si chiama Riccardo Sottil

Brekalo piace, ma il suo arrivo a Firenze è molto complicato. La Fiorentina aspetta Sottil, ma non per sempre

Il Corriere dello Sport riporta dell'interesse della Fiorentina per Brekalo. Il giocatore piace e non poco, ma un suo arrivo non è cosa semplice. Il Monza ci punta forte e il club viola starebbe solo osservando. C'è però uno scenario che potrebbe portare la Fiorentina a tentare lo sprint decisivo. Infatti, i tempi di recupero di Sottil sono abbastanza lunghi e potrebbero superare il mese di febbraio. In quel caso, Brekalo diventerebbe l'obiettivo numero uno.