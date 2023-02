Brekalo e Sottil, i due assenti: cosa manca per vederli all’opera

Brekalo e Sottil saranno i due assenti del match di oggi. Affaticamento muscolare per il croato, lavoro di recupero per l'italiano

La Nazione sottolinea l'assenza di Riccardo Sottil e Josip Brekalo. Il primo sta svolgendo il suo percorso di recupero dopo l'operazione alla schiena. Non manca tanto al suo rientro, ma Italiano non vuole rischiare nessun tipo di ricaduta. Mentre per Brekalo si tratta di un risentimento muscolare. Il croato veniva da un periodo di stop e il carico di questi giorni potrebbe essere stato decisivo. Contro l'Empoli si spera in una sua convocazione.