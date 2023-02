Braga, probabile formazione: Banza guida l’attacco portoghese

Ecco come il Braga dovrebbe scendere in campo contro la Fiorentina

E' il giorno di Fiorentina-Braga, gara in programma alle 21 allo stadio Franchi. Il Braga cercherà di rimontare lo 0-4 dell'andata. La squadra portoghese dovrebbe scendere in campo col 4-2-3-1 con: Matheus in porta, Gomez a destra, Oliveira e Niakaté al centro della difesa con Tormena squalificato, Sequeira a sinistra, Racic e Castro davanti al reparto arretrato con Al-Musrati che è rimasto in Portogallo casua infortunio, Medeiros, A. Horta e R. Horta sulla trequarti, Banza in attacco.