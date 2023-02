Braga: i numeri da capogiro dei portoghesi. Ultimo ko in casa a novembre

La Repubblica analizza oggi sulle sue pagine il prossimo avversario della Fiorentina in Europa, ovvero il Braga di Artur Jorge. Sette vittorie nelle ultime otto gare, terzo posto in classifica dietro alle grandi Benfica e Porto, la semifinale di Coppa portoghese conquistata e un impianto di gioco che va oltre gli interpreti o le cessioni pesanti, come quella della stellina Vitinha venduta a gennaio. Il Braga che affronterà domani sera la Fiorentina arriva all’appuntamento con la Conference League con il vento in poppa, frutto di una sfilza di risultati positivi iniziati prima della sosta per il Mondiale e proseguiti nel nuovo anno. Gli arsenalistas - soprannome dato al Braga per la somiglianza della maglia con quella dell’Arsenal - hanno perso solo una delle ultime undici partite disputate, quella di campionato contro lo Sporting Lisbona del 1° febbraio, e in casa l’ultimo ko è arrivato a novembre (1-0 contro il Casa Pia). Per il resto solo vittorie, calcio verticale, fatto sì di possesso palla alla portoghese ma anche di grande qualità davanti. Il modulo di riferimento è il 4- 4- 2, 4- 2- 3- 1 in fase offensiva, e l’identità della squadra prescinde la presenza dei singoli giocatori, secondo il pensiero del tecnico Artur Jorge, allenatore "a km 0" cresciuto nel settore giovanile del Braga. Nonostante la cessione di Vitinha a gennaio il Braga non ha smesso di segnare, ed il merito va a Banza, preso in estate dal Lens per 3 milioni e adesso nuovo riferimento offensivo, allo spagnolo Abel Ruiz, a Pizzi e Bruma, acquistati a gennaio per aumentare il peso in zona gol. I giocatori copertina sono però i fratelli Horta, André e Ricardo, quest’ultimo capitano e protagonista al Mondiale con il Portogallo con tanto di gol alla Corea del Sud. Il Braga torna in Europa con spirito di rivalsa, dopo essere retrocesso il Conference da terza nel girone di Europa League, chiuso alle spalle di Union Berlin e Union Saint Gilloise. A ottobre il Qatar Sports Investments, già proprietario del Psg, ha acquistato il 21,67% delle quote del Braga, allargando la sfera qatariota anche in Portogallo, mentre, dal 2003, anno in cui è diventato presidente Antonio Salvador, il club è strettamente legato al grande procuratore Jorge Mendes, bersaglio delle critiche di Commisso durante la mini gestione Gattuso.