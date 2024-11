Bove, una “CasaViola” per la sua Boreale. “Segno del destino? Direi di sì”

La maglia viola come una seconda pelle. Ma non quella della Fiorentina, bensì quella della Boreale, la squadra romana (che milita in Eccellenza) in cui Edoardo Bove è cresciuto e adesso è proprietario, che veste gli stessi colori di ACF. A Repubblica, il centrocampista parla del progetto "CasaViola", che lui stesso sta finanziando per ristrutturare il centro sportivo de centro sportivo e lui ha accettato con entusiasmo per "dare ai ragazzi quello che ho sempre avuto io. Mi sono allenato in un ambiente sano, rispettoso. Vogliamo creare un clima che possa permettere ai ragazzi di divertirsi. Che è poi il segreto per diventare calciatore".