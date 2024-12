Bove potrebbe presto lasciare la terapia intensiva. Le risposte sono positive

Per Edoardo Bove quella di ieri è stata una giornata positva. Il ragazzo potrebbe presto lasciare il reparto di terapia intensiva dell'Ospedale di Careggi, come scritto da Repubblica. I primi esami di domenica sera hanno escluso danni neurologico e a livello cardiaco, per cui adesso i medici si stanno concentrando sulle cause della fibrillazione e dell'arresto cardiaco. Il tutto anche per capire come gestire al meglio il recupero del ragazzo a livello agonistico e non. Potrebbero volerci acuni giorni per vederlo uscire da Careggi. Adesso probabilmente saràtrasferito nel reparto di cardiologia