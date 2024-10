Bove il tuttofare: per Palladino è un passe-partout in ogni gara

Sulle pagine di Repubblica oggi in edicola troviamo un approfondimento su Edoardo Bove, sempre più diventato una risorsa per la Fiorentina. Arrivato da mediano, ora Palladino l'ha dirottato a sinistra come equilibratore di fascia ma all'occorrenza anche trequartista a prendere la posizione di Gudmundsson. Grazie alle sue capacità, Bove si è ritagliato un ruolo nell'undici viola praticamente in ogni partita, con Palladino che un posto per lui lo ha sempre.