Edoardo Bove, in conferenza stampa prima della partita contro i New Saints, ha sottolineato che non è una questione di "scossa" per rilanciare la Fiorentina, ma piuttosto di tranquillità per un gruppo in fase di rodaggio, con molti nuovi giocatori. Ha spiegato che, nonostante la necessità di tempo per costruire una squadra, in Europa c'è poca tolleranza per gli errori.