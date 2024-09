Bove e il centrocampo a 3. La probabile Fiorentina contro l’Atalanta

Alla vigilia della trasferta a Bergamo, la sorpresa principale è l'esclusione di Albert Gudmundsson dalla lista dei convocati, non giudicato in forma ottimale dopo il suo recente lavoro in Islanda.

Inoltre, il tecnico Raffaele Palladino ha preparato alcuni cambiamenti tattici per sorprendere Gasperini, tra cui un possibile passaggio a un centrocampo a tre con due esterni, configurando un 3-5-2 o più probabilmente un 3-5-1-1 con Colpani dietro Kean. Questo schema mira a rafforzare il centrocampo e migliorare la qualità della manovra, dopo una serie di prestazioni deludenti. In porta potrebbe debuttare De Gea in Serie A, mentre in difesa Biraghi potrebbe tornare a giocare come terzo centrale, con Martinez Quarta e Ranieri. Le corsie esterne saranno presidiate da Dodò e Gosens, con Cataldi e Mandragora completare il centrocampo insieme a Bove. Lo riporta la Nazione.