Bottino vitale: la Fiorentina prende una boccata d’ossigeno sulla zona calda

"È finita come nello scorso campionato, ancora una volta con il protagonista che non ti aspetti. A San Valentino, a sancire il 2-1 della Fiorentina all’ultimo minuto nel bollente catino dello Spezia, era stato Amrabat, da quel momento protagonista di una crescita che lo ha portato a prendersi quelle redini del centrocampo che poi non ha più mollato. Stavolta invece a fare esplodere di gioia Firenze quasi a tempo scaduto ci ha pensato Cabral (due gol e un assist nelle ultime tre gare di Serie A) che con i titoli di coda ormai in bella visione - e la netta sensazione dell’ennesima prova opaca dei suoi - ha trovato la zampata vincente che ha interrotto la maledizione in trasferta viola: 203 giorni dopo l’ultima volta, Biraghi e compagni sono tornati a esultare in trasferta anche in campionato. Un’era sportiva fa spazzata via in un batter d’occhio nella prova forse più di sofferenza (ma allo stesso tempo di tenacia) della squadra di Italiano, che per la seconda volta di fila si è tolto la soddisfazione di battere la sua ex squadra nel proprio stadio, sotto la solita pioggia di fischi".