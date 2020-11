Borja Valero, prove tecniche per il debutto-bis da titolare

Out Bonaventura, Ribery, Callejon e Venuti, la Fiorentina ha convoncato per la trasferta di Udine anche Eysseric e il giovane Montiel. Come scrive La Nazione, si aggiungono difficoltà ad una squadra chiamata a una reazione da un punto di vista nervoso. In Coppa Italia si rivede Antonio Barreca, che tornerà dal 1′ dopo aver giocato solo contro il Padova, mentre a centrocampo c’è attesa per vedere titolare Borja Valero. Lo spagnolo, condizionato da tanti problemi fisici in questo avvio di stagione, giocherà dall’inizio la sua prima partita dal ritorno a Firenze.

