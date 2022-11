Boomerang Nico, adesso il problema è triplo. E intanto oggi è atteso al CS

Cappellino in testa, morale sotto i tacchi e poca voglia di parlare: così Nico Gonzalez è tornato nella giornata di ieri a Firenze dopo l'infortunio beffa che lo costringerà a saltare i Mondiali. Come scrive il Corriere dello Sport - Stadio, il dolore che gli ha provocato una lesione di secondo grado alla coscia destra è nella stessa zona in cui l'argentino aveva avvertito dolore nei minuti iniziali di Fiorentina-Inter. Adesso il problema per Nico è triplice: di natura fisica - si parla di oltre un mese di stop -, con la società che lo ha scaricato palesando davanti alle telecamere un comportamento poco professionale, e infine quello con parte della piazza.

Di chi è la colpa?

Da ore - scrive il quotidiano - è partico lo scaricabarile attorno alle responsabilità per il modo in cui è stato curato il calciatore prima della partenza per i Mondiali. La Fiorentina ha fatto sapere che Gonzalez ha lasciato Firenze fisicamente integro e tra oggi e domani è atteso al Centro Sportivo per farsi visitare dallo staff viola e iniziare le terapie di recupero. Tra otto giorni invece l’esterno invece si troverà davanti proprio quelle persone che lo hanno accusato in pubblico di scarsa professionalità. Ma quel che preoccupa maggiormente è la tenuta fisica: se la scorsa stagione le gare saltate erano state soltanto 3 e tutte per Covid, quest'anno sembra essere ripiombato nel calvario di Stoccarda, quando nel 2020/21 saltò diciannove gare per diversi problemi, tra cui uno strappo muscolare.