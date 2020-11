Bonera e Prandelli, l’allievo sfida il maestro. E pensare che potevano riunirsi alla Fiorentina

Milan-Fiorentina di oggi pomeriggio sarà anche la sfida in panchina tra Daniele Bonera e Cesare Prandelli. L’allenatore viola nel 2002 scelse di prelevare l’allora giovanissimo difensore dal Brescia per rinforzare la retroguardia del Parma. In gialloblu fu un biennio ricco di soddisfazioni e Prandelli formò un gruppo di fedelissimi: Mutu, Frey, Gilardino e Marchionni, tutti poi protagonisti anche a Firenze. Tra loro poteva esserci pure Bonera, ma il Milan anticipò le possibili offerte delle concorrenti, Fiorentina inclusa. Lo scrive La Nazione.

