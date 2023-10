Bonaventura sfida Lobotka, a Napoli è la guerra delle intelligenze

Al centro del gioco di Napoli e Fiorentina, avversarie stasera al Maradona, ci sono senza dubbio Stanislav Lobotka e Giacomo Bonaventura. Inutile comparare i numeri, anche perché uno è un mediano e l'altro un trequartista, ma sono loro gli equilibratori delle due squadre secondo La Gazzetta dello Sport (noi avanzeremmo un Arthur, ndr). I due stanno stupendo, ma se Bonaventura lo fa in positivo, con 3 reti e 2 assist in questo inizio di stagione che gli sono valsi il ritorno in Nazionale a 34 anni, Lobotka ha visto un calo di rendimento nel passaggio da Spalletti a Garcia, che propone un calcio più verticale. Come per Kvaratskhelia, il metronomo si sta abituando e ultimamente ha dato segnali di ripresa, lo scontro con Bonaventura sarà una guerra di intelligenze.