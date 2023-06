Bonaventura protagonista assoluto. Jack è sinonimo di garanzia e qualità

La Nazione si concentra su Giacomo Bonaventura, il migliore nel pagellone finale stilato dal quotidiano. E' lui il punto di ripartenza. Strano a dirsi per un calciatore che ad agosto compirà 34 anni. Eppure è così.Contratto sistemato da mesi per la prossima stagione. Anzi, se saranno centrati alcuni obiettivi scatterà pure il prolungamento fino al 2025. Ormai fiorentino d’adozione, la sua famiglia si trova benissimo in città. Fra poco la moglie Federica lo renderà padre per la seconda volta. Dicevamo del campo. Leader tecnico, esempio per i compagni. In pochi in Serie A hanno le sue caratteristiche. Ha giocato 49 partite stagionali: non male per uno che spesso veniva tacciato di poca continuità. Ha giocato tutte quelle importanti, perché Italiano non può fare a meno di lui. Un po’ mezzala, poi trequartista. Primo a difendere senza palla. Spesso decisivo quando conta. E’ l’equilibratore del gioco viola. I 7 gol ed i 6 assist stagionali raccontano tanto, ma non tutto della sua importanza nella Fiorentina. L’impressione è che Barone e Pradè cercheranno diversi giocatori sul mercato, ma difficilmente si andrà a cercare un elemento con quelle caratteristiche. Perché c’è Jack. E Bonaventura all’interno della Fiorentina è sinonimo di garanzia. Oltre che di qualità.