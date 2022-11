Bonaventura, pochi dubbi: a breve il rinnovo del contratto

Bonaventura non ha dubbi e nemmeno la Fiorentina. Il contratto in scadenza nel giugno 2023 verrà rinnovato di un anno

Il Tirreno non lascia dubbi. Bonaventura rinnoverà il contratto con la Fiorentina. Davvero questioni di giorni per il prolungamento del rapporto con il club viola fino al 2024. Il giocatore prende adesso 1,5 milioni, cifra ritenuta elevata per l'età, ma ciò non sembra essere un ostacolo. Ci vorranno un paio di appuntamenti tra la Fiorentina e il suo entourage ma Bonaventura è pronto a continuare la sua avventura in Viola.