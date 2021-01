Bonaventura out? Ipotesi Borja Valero sulla trequarti

Sull’edizione odierna de La Nazione troviamo la probabile formazione della Fiorentina per il match contro il Cagliari. Se tutti gli altri quotidiani concordano nell’inserire Bonaventura insieme a Callejon sulla trequarti alle spalle di Vlahovic, il giornale fiorentino rilancia la candidatura di Borja Valero con Pulgar in mediana. Niente chance dunque dal 1′ per l’ex Milan, che potrebbe accomodarsi in panchina e subentrare a gara in corso. La sgambata di stamattina scioglierà ogni riserva: quella che sembra sicura è l’assenza di Franck Ribery, il quale ieri non si è allenato durante la rifinitura e verrà risparmiato in vista della Coppa Italia con l’Inter.

Probabile formazione: sorpresa Callejon, ballottaggio sulla destra