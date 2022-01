Bonaventura: in primavera l’incontro per il prolungamento del contratto

Bonaventura ha già prolungato fino al giugno 2023

Nell'articolo dedicato alle probabili uscite di Amrabat, Benassi e Kokorin, il Corriere dello Sport scrive anche di Giacomo Bonaventura. La Fiorentina vuol far scattare il rinnovo automatico per un'altra stagione. Il centrocampista ha allungato fino a giugno 2023, ma a a primavera le parti potrebbero ritrovarsi per aggiungere un anno considerando l'ottimo rendimento dell'ex Milano, diventato un punto fermo della squadra di Italiano.