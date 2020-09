Bonaventura, il jolly che ogni allenatore vorrebbe: forse subito titolare in campionato

Questa mattina su Il Corriere dello Sport Stadio viene analizzato il profilo dell’ultimo acquisto in casa viola Giacomo Bonaventura. Centrocampista totale in grado di ricoprire qualsiasi ruolo in mezzo al campo, dotato di grandissima visione e capacità di inserimento. Il modulo non è certo un problema: il centrocampo può essere a tre, quattro o cinque. Jack troverà sempre facilmente il proprio posizionamento in campo.

Con Bonaventura la Fiorentina ha trovato il suo vero jolly. L’esordio in maglia viola potrebbe arrivare già dalla prima giornata di campionato, visto che al squadra di Iachini dovrà fare a meno dello squalificato Amrabat e del rientrante Erik Pulgar.